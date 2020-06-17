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Захарова назвала суверенным правом Белоруссии закупку нефти не только у России

По словам официального представителя МИД, РФ "настроена на конструктивный, открытый и взаимовыгодный диалог с белорусскими братьями"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Начавшиеся закупки нефти Белоруссией у других поставщиков, кроме РФ, в частности у США и Азербайджана, - это суверенное право республики. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С начала текущего года Белоруссия закупает нефть из различных источников - это суверенное право этой страны. Поставки были и американские, и азербайджанские, и норвежские, - сказала Захарова. - Россия настроена на конструктивный, открытый и взаимовыгодный диалог, в том числе по этой теме и по другим, с белорусскими братьями. Этот уровень отношений предполагает разрешение всех вопросов".

Она напомнила, что РФ и Белоруссия поддерживают регулярные контакты на всех уровнях, 19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров направится с визитом в Минск, а президент республики Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы 24 июня.

11 июня в концерне "Белнефтехим" сообщили, что первая партия американской нефти прибыла из Клайпеды по железной дороге в Новополоцк и начала поступать на НПЗ "Нафтан".

Теги
АзербайджанБелоруссияСШАНорвегияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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