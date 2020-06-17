Панама продлила запрет на международные рейсы еще на один месяц

БОГОТА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Панамы приняли решение продлить действие запрета на осуществление международного авиасообщения еще на один месяц. Об этом в среду сообщили в национальном Управлении гражданской авиации.

"Управление гражданской авиации [Панамы] сообщает <...> о продлении приостановки международных рейсов на 30 дней с 23:59 22 июня 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

23 марта правительство Панамы приостановило авиасообщение с другими странами для предотвращения распространения инфекции, в апреле в республике был введен полный карантин и режим комендантского часа. С июня ограничительные меры были смягчены. Возобновлена деятельность компаний, работающих в сферах строительства, городского благоустройства и добычи полезных ископаемых. Также открылись церкви, парки и спортивные комплексы, однако в соответствии с распоряжением властей страны они не должны заполняться более чем на 25%.

В Панаме первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 9 марта. В настоящее время в стране зафиксировано более 21 тыс. случаев заражения, больше 400 человек умерли.