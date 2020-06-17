GE Renewable Energy экспериментирует с 3D-печатью оснований башен ветровых турбин

ТАСС, 17 июня. Компании GE Renewable Energy, COBOD и LafargeHolcim объявили о заключении партнерства для совместной разработки ветряных турбин с оптимизированными бетонными основами, созданными на базе технологии трехмерной печати. Об этом сообщило издание Windpower Engineering & Development.

"3D-печать деталей из бетона является очень перспективным направлением, поскольку позволяет проявить большую гибкость в разработке дизайна и тем самым расширить строительные возможности. Мы ожидаем, что данный новаторский проект позволит повысить уровень экономической эффективности при строительстве ветряных электростанций и ускорит процесс перехода на возобновляемые источники энергии", - отметил руководитель отдела исследований и разработок LafargeHolcim Эделио Бермехо.

В рамках сотрудничества GE Renewable Energy предоставит экспертные знания в сфере проектирования, производства и коммерциализации ветровых турбин, в то время как COBOD займется автоматизацией робототехники и 3D-печати, а LafargeHolcim - проектированием и обработкой бетонного материала. Проект будет нацелен на создание бетонных оснований для башен, достигающих рекордной высоты до 200 метров.

Традиционно высота башен ветряных турбин, сделанных из бетона, не превышает 100 метров, поскольку максимальный диаметр основания составляет всего 4,5 метра из-за ограниченных возможностей транспортировки. Благодаря новой технологии это ограничение можно будет преодолеть, что позволит повысить уровень выработки энергии более чем на треть. Обычно ветрогенераторы высотой 80 метров вырабатывают до 15,1 ГВт-ч в год, в то время как турбины высотой 160 метров будут генерировать до 20,2 ГВт-ч.

Ожидается, что снижение производственных затрат и расходов на логистику ускорит процесс распространения и строительства ветряных электростанций. Первый прототип детали уже был успешно напечатан в октябре 2019 года в Копенгагене.