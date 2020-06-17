Прожиточный минимум Москве за первый квартал 2020 года вырос почти на 290 рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Уровень прожиточного минимума в Москве в первом квартале текущего года установлен почти на 290 рублей больше, чем за предыдущий квартал, и превышает 17,1 тыс. рублей. Соответствующее постановление правительства Москвы было подписано мэром столицы Сергеем Собяниным и опубликовано в среду на его сайте.

Величина прожиточного минимума на душу населения в столице за четвертый квартал в 2019 году составила 16 843 рубля. "Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за первый квартал 2020 года в расчете на душу населения - 17 129 рублей", - говорится в документе.

Также в первом квартале для трудоспособного населения столицы прожиточный минимум составил более 19,5 тыс. рублей, для пенсионеров - свыше 12,1 тыс. рублей, для детей - более 14,8 тыс. рублей.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

С 2000 года величина прожиточного минимума изменяется ежеквартально для трех групп населения: трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для населения в целом. Показатель используется, в частности, при формировании федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ.