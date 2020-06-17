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Пандемия коронавируса нового типа

Центробанк Чили ожидает наибольшее падение ВВП за 35 лет из-за коронавируса

ВВП страны по итогам 2020 года может снизиться на 5,5-7,5%

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июня. /ТАСС/. ВВП Чили по итогам 2020 года снизится на 5,5-7,5% из-за пандемии, что станет самым большим падением за 35 лет. Такую оценку озвучил в среду в своем докладе Центробанк южноамериканской республики.

"Совет прогнозирует, что в 2020 году ВВП сократится на 5,5-7,5%, в то время как в 2021 и 2022 годах экономика будет восстанавливаться и рост составит 4,75-6,25% и 3-4% соответственно", - говорится в докладе.

ЦБ отметил, что падение ВВП по итогам года "станем самым большим за 35 лет". Эксперты финансового института объяснили рецессию кризисом, которые вызвала пандемия и введенные из-за распространения коронавируса ограничения. "Ни одна страна не спаслась от этого феномена, и, согласно прогнозам, большинство стран столкнется со значительным падением экономической активности в этом году. Чили не исключение", - говорится в докладе.

В 2019 году ВВП Чили вырос на 1,1% при планируемых 2,5%. Негативное влияние оказали низкие цены на медь, основным в мире производителем которой является Чили, и продолжавшаяся более двух месяцев волна протестов против экономического неравенства.

Теги
ЧилиПандемия коронавируса нового типа
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