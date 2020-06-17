Китайская корпорация Sinopec зарегистрировала на Хайнане новое дочернее предприятие

ХАЙКОУ /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Нефтегазовая корпорация Sinopec зарегистрировала дочернее предприятие Hainan Sinopec в китайском городе Хайкоу, администартивном центре южной провинции Хайнань. Об этом в среду сообщило агентство " Синьхуа " со ссылкой на информационный офис компании.

Уставной капитал Hainan Sinopec составляет 200 млн юаней (порядка $28,2 млн). На начальном этапе компания будет заниматься технической разработкой и обслуживанием нефтегазовой отрасли провинции, а также оказывать финансовые услуги соответствующим предприятиям, в частности, компании Hainan Refining and Chemical, также принадлежащей Sinopec.

При этом в рамках проекта правительства КНР по созданию порта свободной торговли на Хайнане компания планирует развивать на острове торговлю энергоресурсами, международный электронный бизнес, а также осуществлять научно-исследовательские работы в области альтернативных источников энергии. Кроме того, Sinopec собирается создать здесь конкурентоспособную на международной арене промышленную базу по поиску и разработке углеводородов и новых источников энергии, а также центр торговли энергоресурсами.

Договор о стратегическом сотрудничестве Sinopec и правительства провинции, предусматривающий взаимовыгодное сотрудничество в развитии зоны и порта свободной торговли на Хайнане, был заключен в декабре 2018 года.

Хайнань - один из регионов Китая, где наиболее активно ведется добыча углеводородов на месторождениях, которые находятся в районе морских шельфов. При этом на острове также осуществляется промышленная переработка первичного сырья, очистка и транспортировка энергоносителей, а также их хранение.

Объем экспорта нефтепродуктов и природного газа южной китайской провинции Хайнань в 2019 году составил 17,5 млрд юаней (около $2,5 млрд).