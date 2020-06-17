Reuters: Petrobras оставит до половины административного персонала на удаленной работе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июня. /ТАСС/. Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras оставит около половины своих административных сотрудников на удаленной работе после окончания мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду сообщил Reuters .

С сентября около 90% из 21 тыс. административных штатных единиц были переведены на надомную работу. Как сообщает агентство, в компании такой опыт считают удачным с точки зрения производительности и сокращения офисных расходов.

Сама будущая модель таких взаимоотношений с работниками и дата перехода к ней пока обсуждается, уточняет Reuters. Отмечается, что в целях компании перевести более 10 тыс. сотрудников на удаленку. Как ожидается, ввиду доброжелательного отношения к этой инициативе самих сотрудников, недостатка в желающих не будет. Рассматривается также и другая схема работы, предусматривающая появление в офисе по графику неделя через неделю.

Сокращение административных расходов является одним из приоритетов нынешнего президента Petrobras Роберту Кастелу Бранку. В прошлом году он анонсировал план сокращения этой статьи на $8,1 млрд к 2023 году.