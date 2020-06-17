Между стартапами в поселке Никель распределят займы на 300 млн рублей

МУРМАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Десять стартапов в приграничном с Норвегией и Финляндией мурманском поселке Никель, где закроют системообразующее производство, получат беспроцентные кредиты от "Норникеля" на общую сумму 300 млн рублей. Деньги будут распределены между компаниями малого и среднего бизнеса по итогам конкурса, сообщила в среду на онлайн-презентации проекта директор департамента социальной политики компании "Норникель" Светлана Ивченко.

"Мы рассчитываем, что при успешной реализации в Печенгском районе появятся от 10 новых бизнес-компаний, начнут развивать бизнес местные жители, и, возможно, кто-то приедет на территорию, появятся минимум 100 рабочих мест, возможно и больше, поскольку объем финансирования в 300 млн рублей позволит реализовать достаточно много интересных инициатив", - сказала Ивченко, добавив, что проект призван обеспечить устойчивое экономическое развитие Печенгского района, после того, как в Никеле будет закрыт плавильный цех.

По словам директора АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа" (является оператором проекта) Андрея Фоменко, конкурс беспроцентных займов стартовал 4 июня, поступило уже около 30 заявок. Каждый участник вправе получить на свой проект беспроцентный займ в размере до 30 млн рублей. "Основные приоритеты обозначены - это развитие торговли, экологии и туризма", - отметил Фоменко.

По его словам, среди поступивших на конкурс предложений есть бизнес-проекты, связанные с медицинским туризмом, развитием сети точек общественного питания, переработкой старых автомобильных покрышек, открытием АЗС, несколько предложенных проектов связаны с развитием туризма. "Если конкурсный отбор будет проведен успешно, то заключается договор на предоставление займа. Следующий этап - реализация бизнес-проекта и последовательный возврат займа без процентов. Максимальная отсрочка платежей допускается до одного года, максимальный срок возврата составляет 5 лет", - пояснил Фоменко.

По условиям конкурса, создаваемые 10 рабочих мест должны сохраняться в течение года, проект должен быть обеспечен собственными ресурсами заявителя в размере не менее 20% от заявляемой суммы. При этом условия конкурса позволяют подавать больше одной заявки одним заявителем, предусмотрена также возможность открывать франшизу. Конкурс продлится до осени, победителей определят в середине ноября 2020 года, финальным этапом станет заключение договоров на получение беспроцентных займов.

О Никеле и закрытии плавцеха

Городское поселение Никель с населением 13 167 человек расположено на северо-западе Мурманской области в Печенгском районе, на границе с Норвегией и Финляндией, в 196 км от Мурманска. Строительство Никеля было начато в 1935 году, системообразующий комбинат "Печенганикель" был основан в 1930-х годах акционерной финской компанией "Петсамо-Никель".

О закрытии старейшего плавильного передела Кольской ГМК в Никеле, не отвечающего современным технологическим и экологическим требованиям, было объявлено в октябре 2019 года. Закрытие плавильного производства в Никеле затрагивает интересы 660 человек, 216 из них - сотрудники генерального подрядчика Кольской ГМК ООО "Печенгастрой".

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, меди и родия. В Мурманской области, в Никеле, Заполярном и Мончегорске, расположены промышленные площадки дочернего предприятия "Норникеля" - Кольской ГМК. Всего в структуре КГМК на Кольском полуострове занято около 13 тыс. человек.