"Газпром" назвал жалобы в ФАС на закупку труб почти на 100 млрд рублей необоснованными

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. "Газпром" считает необоснованными поступившие в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобы на закупку компанией рекордной партии труб большого диаметра на сумму почти 100 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Газпром" знаком с сутью жалоб, считает их необоснованными. Практика подачи жалоб со стороны компаний и тем более физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов", - сказали в компании.

"Рассмотрение жалоб таких "профессиональных жалобщиков" считаем недопустимым", - добавили в "Газпроме".

В среду ФАС сообщила, что 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра на сумму почти 100 млрд рублей. Одна жалоба подана компанией ООО "Просперити", вторая поступила от физического лица.

В начале июня ООО "Газпром инвест" объявил тендер на поставку в 2020-2022 годах 1,3 млн тонн труб большого диаметра. Предельная цена закупки составляла 98,402 млрд рублей.