Ключевая ставка ЦБ Бразилии в очередной раз обновила исторический минимум

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июня. /ТАСС/. Центробанк Бразилии в среду снова понизил ставку рефинансирования с 3% до 2,25%, в очередной раз обновив ее исторический минимум. Об этом говорится на сайте регулятора.

По единодушному мнению членов комитета по монетарной политике (Copom) ЦБ, "данное решение отражает текущий базовый сценарий и сбалансированность рисков большего нежели обычно отклонения прогнозируемых показателей инфляции". "Комитет по монетарной политике полагает, что в настоящий момент экономическая конъюнктура указывает на необходимость дальнейшего значительно более интенсивного монетарного стимулирования, однако признает, что пространство для использования мер монетарной политики сужается", - говорится в заявлении.

По итогам предыдущего заседания регулятора ставка также была понижена на 0,75 п.п., что стало неожиданностью для представителей рынка, которые ожидали менее решительного понижения - на 0,5 п.п. Следующее заседание Copom запланировано на начало августа. Отмечается, что ближайшие встречи комитета будут посвящены оценкам последсвтий пандемии и совокупности мер по стимулированию кредитования и компенсации доходов, в то время как вопрос дальнейшего сокращения ставки будет рассматриваться "по остаточному принципу".

С 1 августа 2019 года ЦБ Бразилии последовательно понижает ключевую ставку, которая до того момента в течение полутора лет находилась на отметке 6,5%.