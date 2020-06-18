Опрос: россияне готовы увеличить траты на интернет, спорт и отдых, несмотря на пандемию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россияне готовы увеличить траты на цифровые услуги, спортивные товары и отдых, несмотря на пандемию, показал опрос компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющийся в распоряжении ТАСС.

"Есть отдельные категории товаров и услуг, на которые россияне, несмотря на кризисную ситуацию, готовы увеличить траты. Так, 23% готовы потратить больше на товары для летнего отдыха для себя и детей (велосипеды, самокаты, батуты и пр.), 44% - на цифровые и телеком-услуги (домашний и мобильный интернет, подписки на онлайн-кинотеатры и пр.), 26% - на товары для спорта", - говорится в исследовании.

В компании отметили, что экономический кризис и пандемия коронавируса существенно отразились на материальном состоянии граждан, Сократить траты вынуждены 68% россиян, 24% высказали готовность делать траты на прежнем уровне и 8% планируют тратить больше, чем до кризиса.

Более половины респондентов заявили, что готовы отказаться от покупки новой одежды, мебели и техники, 28% планируют уменьшить траты на продукты питания, 15% - на отпуск, и 3% согласны урезать расходы на поддержание собственного здоровья. "Минимальное количество последних можно объяснить логичным стремлением "остаться в строю" в это непростое время, чтобы надлежащим образом обеспечивать себя и при необходимости помогать близким", - считают в компании.

Готовность только 15% респондентов сократить траты на отпуск, по мнению авторов исследования, говорит о том, что для многих качественный отпуск является залогом трудоспособности после длительного пребывания в стрессовой ситуации.

Исследование проводилось среди 3450 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет среди жителей всех регионов РФ.