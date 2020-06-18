Будущий резидент ТОР "Забайкалье" создаст логистический комплекс на границе с Китаем

ЧИТА, 18 июня. /ТАСС/. Два новых инвестора войдут в число резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Один из них - компания с проектом строительства логистического комплекса на границе с Китаем, сообщается на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Инвестпроект ООО "МТ Забайкальск" предполагает оборудование универсального комплекса транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения широкой номенклатуры грузов, в том числе нефтепродуктов, сжиженного природного газа в танк-контейнерах, а также прочих грузов в непосредственной близости от российско-китайского пункта пропуска "Забайкальск". Срок реализации проекта - по 2023 год", - говорится в сообщении.

Второй инвестиционный проект, принадлежащий компании "ТорМет", предполагает создание в Чите к 2024 году производства хозяйственных и промышленных изделий из старых рельсов без переплавки. Минвостокразвития РФ уже подготовило проект постановления о включении обоих инвесторов в ТОР "Забайкалье", что позволит дополнительно создать в регионе не менее 220 рабочих мест и привлечь минимум 48,4 млн рублей.

Забайкальск - крупнейший российско-китайский погранпереход. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири. Через автомобильный пункт пропуска осуществляются пассажирские перевозки в китайские города Маньчжурия и Хайлар (многие сибиряки ездят туда для отдыха и шопинга).

ТОР в Забайкалье

Территория опережающего развития "Забайкалье" создана в августе 2019 года. По данным краевых властей, ее резидентами уже стали 14 компаний. Общий объем инвестиций составил 116 млрд рублей, при этом предусмотрено создание 5 тыс. рабочих мест.

В числе тех проектов, которые уже вошли в ТОР, - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения "Наседкино", строительство завода современного крупнопанельного домостроения, зернового терминала на российско-китайской границе. В марте 2020 года стало известно, что границы ТОР будут расширены для двух новых проектов. Потенциальные инвесторы рассчитывают оборудовать комплекс для перевалки и хранения сжиженного природного газа и нефтепродуктов в Забайкальске и наладить в Чите выпуск стальных помольных шаров и лопат для промышленных предприятий.

Первое предприятие в ТОР "Забайкалье" - завод по производству топливных гранул (пеллет) - начало работать 1 мая.