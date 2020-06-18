Китай спишет в 2020 году долги стран Африки по льготным беспроцентным займам

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал списать в текущем году долги стран Африки по льготным беспроцентным займам и оказать им финансовую поддержку в связи с возникшими экономическими проблемами, вызванными пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг МИД Китая.

"Мы спишем долги стран - участниц Форума сотрудничества "Китай - Африка" по беспроцентным займам, истекающим в 2020 году, - приводит его слова китайское внешнеполитическое ведомство в распространенном тексте речи, с которой Си Цзиньпин выступил на чрезвычайном саммите, проведенном накануне в режиме видеоконференции. - Пекин намерен объединить усилия с международным сообществом для того, чтобы предоставить значительную поддержку африканским государствам, больше всего пострадавшим от пандемии нового коронавируса и испытывающим финансовые трудности".

По словам председателя КНР, китайские власти будут поощрять национальные финансовые организации к взаимодействию с механизмом инициативы приостановления обслуживания долга (DSSI) G20 и к "проведению дружественных переговоров с государствами Африки в соответствии с рыночными принципами".

"Китай надеется, что международное сообщество, прежде всего развитые страны и многосторонние финансовые механизмы, предпримут более решительные шаги, чтобы облегчить долговое бремя африканских государств", - подчеркнул Си Цзиньпин.

В июне 2019 года на встрече с лидерами африканских стран в ходе саммита G20 в Осаке Си Цзиньпин подчеркнул, что власти КНР заинтересованы в тесном сотрудничестве с Африкой и будут совместно с прочими членами ООН активно содействовать решению наиболее важных проблем этого континента. По словам китайского лидера, Пекин намерен выстраивать с государствами данного региона исключительно равноправные отношения, учитывать их интересы, а также рассчитывает на создание совместно с ними единой многосторонней системы свободной торговли.

Сеть 5G

Си Цзиньпин пообещал помочь Африке в развитии экологически чистых альтернативных источников энергии, а также выразил намерение оказывать содействие странам региона в создании мобильных сетей пятого поколения (5G).

"Наша страна расширит сферу делового взаимодействия с Африкой, в том числе по таким направлениям, как цифровая экономика, умные города, экологически чистая энергетика, технологии 5G, - приводит его слова китайское внешнеполитическое ведомство. - Подобное сотрудничество придаст стимул развитию африканских государств, будет способствовать их возрождению".

Как подчеркнул председатель КНР, Пекин планирует совместно со странами Африки содействовать укреплению существующей системы глобального управления ООН, оказывать поддержку таким важным многосторонним механизмам, как Всемирная организация здравоохранения. "Китай также поддерживает усилия, которые предпринимают африканские страны для создания континентальной зоны свободной торговли, их шаги по усилению многостороннего взаимодействия и развития цепочек поставок", - добавил китайский лидер.

Технология 5G обеспечивает рекордную скорость передачи данных (25 Гбит/с) и более эффективна, нежели предшествующие ей стандарты GSM, 3G и 4G/LTE.