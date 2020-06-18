Курорты Кубани планируют принять около 7 млн туристов этим летом

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Власти основного туристического региона РФ - Краснодарского края - планируют в течение оставшихся двух месяцев лета принять порядка 7 млн отдыхающих. Об этом сообщила ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса с 28 марта была приостановлена работа курортов, постояльцев не принимают гостиницы, отели. С 1 июня возобновили работу только санатории, имеющие медицинскую лицензию. Отдыхающих, находящихся в регионе не по санаторной путевке, помещают в обсерваторы на 14-дневную изоляцию. С 12 июня открылись отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров, во вторник глава региона Вениамин Кондратьев заявил в эфире телеканала "Россия-1", что контроль за въезжающими на территорию региона туристами ослабят с 21 июня. В чем конкретно будут заключаться послабления, он не уточнял. Балаева сообщала ТАСС, что с 21 июня ожидается полноценное возобновление работы курортной отрасли, решение должно быть озвучено на заседании оперативного штаба в четверг.

"Если говорить о прогнозах, в этом году сезон должен быть в ближайшие два месяца, июль-август, не хуже [по турпотоку], чем в прошлом году. Конечно, июнь уже не состоялся таким, как был в прошлом году: по статистике в прошлом году мы приняли за три летних месяца более 10 млн туристов. Если в этом году порядка 7 млн мы прием за два летних месяца, это будет хороший результат", - сказала Балаева.

Министр подчеркнула, что спрос на летний отдых на курортах региона уже сейчас выше, чем обычно. По ее словам, это связано с закрытием границ стран, где расположены популярные зарубежные курорты. При этом она обратила внимание и на то, что сохраняющаяся в России угроза заражения коронавирсом может повлиять на частичный отказ жителей страны от отдыха в текущем туристическом сезоне. "Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора позволяют обезопасить и отдыхающих, и персонал [объектов туристической сферы Краснодарского края], и жителей региона. Но вместе с тем риски заражения коронавирусной инфекцией еще сохраняются на территории России. Мы понимаем, что какая-то часть гостей примет для себя решение не ездить никуда в этом сезоне, остаться дома", - резюмировала Балаева.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что роста цен на отдых на курортах Краснодарского края в этом году не ожидает, и власти рассчитывают на успешное проведение туристического сезона. Краснодарский край - основной курортный регион России, в 2019 году турпоток на Кубань составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.