Sakhalin Energy на 5 лет продлила лицензии на разработку месторождений проекта "Сахалин-2"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Компания Sakhalin Energy продлила на пять лет лицензии на разработку Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе Сахалина. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Работа Sakhalin Energy по продлению лицензий началась в 2018 году и потребовала согласованных действий компании с государственными органами. Для продления каждого из двух разрешительных документов компания подала в Роснедра отдельный заявочный пакет.

"Компания продлила лицензии на разработку Пильтун-Астохского и Лунского месторождений в Охотском море, которые были выданы Sakhalin Energy в мае 1996 года на первоначальный срок в 25 лет. Срок действия разрешительных документов на право пользования недрами пролонгирован на пять лет - до 19 мая 2026 года", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы Sakhalin Energy, по условиям соглашения о разделе продукции (СРП) проекта "Сахалин-2" компания может пролонгировать срок действия лицензий пятилетними периодами. Таким образом, при очередном продлении она может получить разрешение на пользование недрами еще на пять лет - до 2031 года.

О проекте

"Сахалин - 2" является первым в России заводом по производству сжиженного природного газа (СПГ). Он запущен в 2009 году, а годом позже вышел на полную мощность - 9,6 млн т СПГ в год. В дальнейшем за счет оптимизации работы компания смогла еще больше увеличить производство. Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода до 15 млн т.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Основными покупателями производимого СПГ и нефти являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).