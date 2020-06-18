В России наладят промышленное производство масок из нанонитей

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Группа ученых из Краснодарского края, разработавших нанонити, которые более эффективно, чем обычные материалы для изготовления средств индивидуальной защиты сдерживают распространение коронавируса, начали совместно с краснодарской компанией проектирование производственной линии мощностью 60 тыс. единиц в сутки. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель группы разработчиков Дмитрий Лопатин.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Краснодарского края разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, они более эффективны для защиты от распространения коронавируса, чем обычные материалы. Испытания проводились на частицах копоти от керосина, которые идентичны по размеру с коронавирусом.

"Мы уже проектируем совместно с краснодарской компанией, разработавшей автоматическую линию по производству медицинских масок, линию по массовому производству фильтров из материала нанонитей. Ее мощность составит около 2-3 тыс. кв. м в сутки. На проектирование уйдет от одного до полутора месяцев", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что с одного квадратного метра материала нанонитей получается около 30 масок или фильтров для респираторов, при проектной мощности 2-3 тыс. кв. м. в сутки производственная линия будет выпускать в сутки около 60 тыс. масок. По словам Лопатина, ученые также продолжают тестирование нанонитей в испытательных лабораториях.

В конце мая сообщалось, что краснодарская компания "КраснодарСтанкоСтроитель" при помощи краевых предприятий машиностроения разработала первую в России автоматическую линию по производству медицинских масок, необходимых в условии пандемии коронавируса. Ее мощность достигает 75 тыс. единиц в сутки. Сборка опытного образца линии завершается, запуск планируется в ближайшее время, после чего в Краснодарском крае будет налажено серийное производство таких линий. Производственная линия сможет выпускать трехслойные маски из нетканых материалов, кубанский завод готов производить порядка трех подобных станков в месяц.

Дмитрий Лопатин является выпускником Кубанского государственного университета. Группа ученых ведет разработки в Горячем Ключе (Краснодарский край), изобретатели известны разработкой системы прозрачной солнечной батареи, которой в 2019 году заинтересовалось Министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов.