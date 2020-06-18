Авиакомпания "ИрАэро" запустила рейсы по шести направлениям из Самары

ИРКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" запустила рейсы из Самары в Махачкалу, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новый Уренгой, Санкт-Петербург и Симферополь, сообщила в четверг пресс-служба компании. Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ100.

"С 11 июня 2020 года авиакомпания "ИрАэро" приступила к выполнению полетов из Самары по шести направлениям. Рейсы на самолетах Superjet-100 вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться в Махачкалу (Республика Дагестан), Минеральные Воды (Ставропольский край), Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ), Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ), Санкт-Петербург и Симферополь (Республика Крым)", - сказали в пресс-службе.

С открытием новых рейсов самарский аэропорт Курумоч стал для авиакомпании полноценным узловым аэропортом, сказал начальник службы организации перевозок "Ираэро" Александр Макин. "География полетов из Самары обширная: можно отправиться в отпуск на берега Каспия или Черного моря, или же посетить Петербург по демократичной цене. Каждый самолет проходит специальную обработку, всех обеспечиваем масками и перчатками, рекомендации Роспотребнадзора и Росавиации наша авиакомпания выполняет в полном объеме", - цитирует пресс-служба Макина.

"ИрАэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России. В парке авиакомпании 25 воздушных судов. Из-за пандемии коронавируса авиакомпания отменила рейсы в Китай, Азербайджан, Узбекистан.