Крым стал самым популярным курортным регионом по спросу на авиабилеты с 1 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя занял первое место среди авиаузлов туристических регионов России по бронированию авиабилетов с 1 июля, когда с опозданием из-за пандемии нового коронавируса откроется полноценный курортный сезон, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 8 июня на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина сообщил, что запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля. С 15 июня в Крыму начался курортный сезон для местных жителей, отменен обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе для приезжающих авиационным и железнодорожным транспортом либо на автомобиле по Крымскому мосту. Глава республики Сергей Аксенов ранее подтвердил, что туристов из других регионов страны на полуострове начнут принимать с 1 июля.

"Симферополь занимает из туристических регионов лидирующее положение по бронировке авиаперелетов. Больше, чем Сочи, Краснодарский край. А если брать всю страну, то мы на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Ну тут понятно, это не только туристические, но и деловые центры, поэтому после коронавируса многие поехали по делам", - сказал Черняк.

Он уточнил, что Крым также занимает первое место среди туристических регионов по запросам в интернет-поисковиках.

"Маршрутная сеть аэропорта Симферополь в июне расширится в четыре раза. Если в мае полеты в Крым осуществляли восемь авиакомпаний по 11 направлениям, то в первый месяц лета рейсы заявили уже 14 авиакомпаний по 46 направлениям. Расширение маршрутной сети и увеличение количества авиаперевозчиков в аэропорту Симферополь свидетельствуют о росте популярности полетов в Крым", - отметили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году и является единственным гражданским аэропортом на территории Крыма. На протяжении последних пяти лет он входил в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

О рекордах турпотока

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии.