Аэропорт Казань с начала года снизил объем пассажирских перевозок почти в полтора раза

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Объем пассажирских перевозок в международном аэропорту Казань с начала 2020 года снизился на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года из-за пандемии. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы порта Адель Гатауллин.

По итогам 2019 года аэропорт Казань увеличил пассажиропоток на 10,5% - до 3,4 млн человек.

"В целом за период с января по май 2020 года снижение объемов пассажирских перевозок в аэропорту Казань составило 46% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На 21,5% меньше обработано грузов и почты. Если говорить о конкретных месяцах, то в апреле уменьшение пассажиропотока составило 95,2%, в мае 94,1%. Грузов и почты - снижение на 51,5% и 45,9% соответственно", - сказал он.

По словам Гатауллина, аэропорт направил заявку на получение субсидии для частичной компенсации расходов из-за снижения доходов, возникших в результате падения объемов пассажирских перевозок. Субсидии в первую очередь будут направлены на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников, за исключением генерального директора, его заместителей и главного бухгалтера, а также уплату страховых взносов. А также они будут направлены на содержание, эксплуатацию и ремонт зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, расходы на оплату услуг сторонних организаций, связанных с обеспечением производственной деятельности аэропорта.

Как сообщалось, в конце мая правительство России выделило 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов. Приказы на предоставление субсидий аэропортам, которые уже подали заявки, планируется подписать на текущей неделе

Аэропорт Казань расположен в 28 км от столицы Татарстана. Самолеты оттуда отправляются на Урал, в Поволжье, Сибирь, Крым, центральные районы России, на Ближний Восток и в Европу.