Гигант интернет-торговли JD.com привлек $3,85 млрд в ходе листинга на бирже Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 июня. /ТАСС/. Китайский гигант интернет-торговли JD.com привлек 29,8 млрд гонконгских долларов ($3,85 млрд) в ходе вторичного листинга на фондовой бирже Гонконга. В четверг на этой площадке начались котировки акций данной компании под торговым кодом "9618", сообщила радиостанция RTHK.

После открытия операций ценные бумаги JD.com подорожали на 5,75% - до 239 гонконгских долларов ($30,80) - по сравнению с ценой размещения в 226 гонконгских долларов.

В 2014 году компания провела листинг на американской бирже Nasdaq.

"Мы пришли в Гонконг не только потому, что хотим сдержать наше обещание и развивать отношения с большим числом клиентов, но и поскольку мы абсолютно уверены в Китае и в будущем китайской экономики", - отметил на церемонии исполнительный директор "Цзиндун" Сюй Лэй.

JD.com была основана ровно 22 года назад, 18 июня 1998 года, и ныне является одним из лидеров в области электронной коммерции в КНР. Штаб-квартира компании находится в Пекине.