Корпорация МСП предлагает ввести почасовую аренду гособъектов для малого, среднего бизнеса

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские малые и средние предприятия (МСП) могут получить возможность почасовой аренды государственных и муниципальных объектов недвижимости. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, такая инициатива предложена Корпорацией МСП.

"Инициативой предлагается создать возможность предоставления субъектам МСП недвижимого имущества на условиях почасового использования. Следует учитывать, что почасовое использование недвижимого имущества является более выгодным для предприятий, которые осуществляют деятельность преимущественно в сферах образования, физической культуры и спорта", - отмечается в материалах ТПП по итогам экспертизы ряда инициатив корпорации, касающихся имущественной поддержки малых и средних предприятий.

В палате считают, что "почасовая аренда государственного и муниципального имущества должна рассматриваться исключительно как альтернатива иным (более длительным) срокам аренды, она не должна полностью заменять иные сроки аренды в местах, где такая аренда может быть реализована".

Как рассказал в четверг ТАСС глава ТПП Сергей Катырин, всего на экспертизу палаты поступило пять инициатив по данной тематике. "Они также предусматривают формирование единых подходов и условий имущественной поддержки предпринимателей для всех регионов, расширение состава недвижимости, включаемой в перечни предоставления субъектам МСП за счет земельных участков лесного фонда, бизнес инкубаторов, технопарков и так далее", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, палата "в целом готова поддержать указанные инициативы, вместе с тем отдельные предложения требуют дополнительной корректировки".

Предложения по корректировке

Так, одной из инициатив предлагается передать федеральное имущество, арендуемое субъектами малого и среднего бизнеса, в собственность регионов.

"Следует учитывать, что новый собственник имущества - регион России - может внести в договор аренды изменения, ухудшающие положение арендатора - субъекта МСП. Учитывая особую заинтересованность бизнеса в приватизации арендуемого имущества, мы предлагаем установить, что имущество, передаваемое в собственность субъекта РФ, после такой передачи подлежит обязательному включению в акты планирования приватизации. При этом в качестве срока аренды, соблюдение которого является одним из оснований для приватизации, должен учитываться период, когда арендуемое имущество находилось в федеральной собственности. Это предоставит предпринимателям возможность сразу приобрести передаваемое в собственность субъектов РФ имущество", - отметил Катырин.

Также Корпорация МСП, согласно его данным, предлагает установить механизм льготного предоставления субъектам МСП земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. "В настоящее время отдельные органы власти в договорах приватизации недвижимого имущества предусматривают, что сопроводительные расходы, связанные с оценкой недвижимого имущества, его образованием, кадастровым учетом, регистрацией возлагаются на субъекты МСП. В связи с этим предложение важно дополнить, что любые расходы, возникающие в процессе отчуждения недвижимого имущества, оплачиваются за счет продавца (органов государственной и муниципальной власти) и не могут возлагаться на МСП", - считает Катырин.

Еще одно предложение корпорации предусматривает расширение состава имущества, включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, за счет земельных участков лесного фонда. "В ТПП поддерживают данную инициативу, однако следует дополнительно обсудить ряд важных вопросов: какие конкретно участки предлагается предоставлять субъектам МСП, к какой категории должны относиться леса, какие условия предоставления таких участков и так далее", - добавил глава палаты.