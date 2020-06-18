Роскачество планирует проверить продающееся в России импортное вино

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Роскачество планирует проверить импортное вино, продающееся в России, и внести его в программу "Винный гид". Об этом говорится в сообщении организации.

"Аналитический доклад, подготовленный экспертами Роскачества, показал, что вина из российского винограда на сегодняшний день занимают лишь небольшую долю рынка. Для наиболее полного исследования, отражающего реальную картину винной полки магазина, с которой ежедневно имеет дело покупатель, Роскачество планирует провести анализ не только вина российского производства, но и импортного вина, представленного в России", - говорится в сообщении.

Как отметили в Роскачестве, работы по составлению "Винного гида России" начнутся уже в июле. В организации также сообщили о том, что производителям, чьи вина получили низкие оценки в предыдущем исследовании, будет уделено особое внимание в ходе аудита и закупочной программы 2020 года. Роскачество проследит, в полной ли мере были учтены рекомендации в области улучшения аромата и вкуса вин из российского винограда.

Об исследовании прошлого года

В организации напомнили, что особенностью исследования "Винный гид России" в сравнении с испытаниями, которые Роскачество проводит в отношении более чем 150 других товарных категорий, стал акцент на сенсорный (органолептический) метод оценки качества. Исследование проводилось в соответствии с ГОСТ на органолептические исследования и стандартами Всемирной организации винограда и вина, представительной комиссией из более чем 30 экспертов - членов Союза сомелье и экспертов России, победителей чемпионатов сомелье, а также зарубежных дегустаторов - международных судей вина из Австрии и Великобритании.

Комиссия оценивала вина по 100-балльной шкале Всемирной организации винограда и вина (эти оценки для удобства пользователей информационных ресурсов Роскачества переводились в более привычный 5-балльный рейтинг).

Все оцененные вина сформировали три группы: оценка от 78 баллов и выше - вина с оптимальным балансом цены (большинство из них были куплены по цене до 500 рублей) и качества; оценка от 71 до 78 баллов - простые вина с невыразительной органолептикой; оценка ниже 71 балла - вина с недостатками во вкусе и аромате, на которые эксперты-дегустаторы обратили внимание. 32 образца вин, получивших дегустационные оценки ниже 71 балла, были переданы в ведущую отраслевую лабораторию для инструментальных исследований. Однако анализ не выявил среди исследованных вин несоответствия законодательству по физико-химическому составу винодельческой продукции. "То есть, даже вина с недостатками аромата и вкуса, которые были закуплены для исследования, были сделаны из российского винограда, при их производстве не применялись запрещенные компоненты. Эти вина были признаны безопасными, хотя и не рекомендованными для употребления с точки зрения профессиональных дегустаторов по критериям аромата и вкуса", - говорится в сообщении.

В числе наиболее часто встречавшихся проблем эксперты назвали тона окисления (преждевременно "состарившиеся", преимущественно белые вина, которые можно отличить по желтоватому оттенку цвета и неприятному тону моченого яблока в аромате и вкусе), а также проблемы, связанные с технологией производства вина (овощные оттенки цветной капусты, лука, вареной свеклы и т.д.).