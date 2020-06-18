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"Ъ": аэропорт Внуково рассчитывает получить около 1 млрд рублей господдержки

Кроме того, как сообщает издание, аэропорту удалось договориться со Сбербанком о переносе платежей по процентам

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Объем государственных субсидий, которые получит аэропорт "Внуково" для компенсации снижения доходов в период пандемии коронавируса, составит около 1 млрд рублей, сообщил глава совета директоров, совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в интервью изданию "Коммерсантъ".

"Если говорить об объемах поддержки, мы подали заявку на компенсацию потерь в апреле примерно на 350 млн рублей. По маю готовим документы, сумма будет похожей. Объем компенсаций в июне будет несколько ниже, учитывая формулу, которая применяется. За три месяца в целом поддержка составит около 1 млрд рублей", - уточнил Ванцев.

Убыток аэропорта по результатам первого полугодия 2020 года он оценил на уровне 1,3-1,5 млрд рублей. С учетом государственной поддержки в размере 1 млрд рублей чистый убыток составит около 300-500 млн рублей.

Ванцев также отметил, что аэропорту удалось договориться со Сбербанком о переносе платежей по процентам.

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий. Получить их имеют право только аэропорты, юрлица которых зарегистрированы в России. Для компаний с иностранным участием установлено ограничение: доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна превышать 50%. Как следует из постановления правительства, размер субсидии будет рассчитываться исходя из ставки в 195,4 руб. за одного потерянного пассажира. Субсидии должны быть направлены на поддержание бесперебойной работы и сохранение численности персонала.

Ранее правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 23,4 млрд руб. для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии.

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