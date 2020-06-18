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С начала пандемии в России погасили задолженность по зарплате на сумму 3 млрд рублей

В 23 регионах прокурорами пресечены нарушения трудового законодательства, сообщили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Прокуроры с начала пандемии коронавируса добились выплат долгов по зарплате на сумму более 3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"С начала пандемии органами прокуратуры защищены трудовые права 114,8 тыс. граждан, перед которыми погашена задолженность по заработной плате на сумму более 3 млрд рублей", - сообщили в ведомстве. Также прокурорами восстановлены права 9,7 тыс. граждан на получение социальной поддержки от государства.

"В 23 регионах прокурорами пресечены нарушения трудового законодательства, в том числе выраженные в принуждении работников к написанию заявлений о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, незаконных требованиях о выходе на работу, необеспечении их средствами индивидуальной защиты", - указали в Генпрокуратуре.

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Россия
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