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Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Ранее о том, что в кабмине вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых, сообщали источники журнала Forbes
Дом правительства РФ Максим Чурусов/ТАСС
Описание
Дом правительства РФ
© Максим Чурусов/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

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"Этот вопрос не обсуждается", - заявили в пресс-службе кабинета министров.

Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых. По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

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