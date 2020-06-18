Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

"Этот вопрос не обсуждается", - заявили в пресс-службе кабинета министров.

Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых. По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.