Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 69,59 рубля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 69,59 руб., курс евро опустился на 0,1%, до 78,34 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:20 мск, доллар торговался на уровне 69,61 руб. (-0,2%), а евро - по 78,35 руб. (-0,08%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи терял 0,2% и достиг отметки 2734,84 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,2%, до 1235,2 пункта.

По данным на 10:25 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,4%, до 2730,49 пункта, РТС - на 0,2%, до 1234,96 пункта.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне незначительно росла к уровню закрытия предыдущей сессии и торговалась на отметке $40,74 за баррель. Нефть сорта WTI опускалась на 0,4% - до $38,07 за баррель.