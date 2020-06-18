Более 600 арендаторов столичного имущества освободили от платежей на четыре месяца

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Поддержку в виде отмены арендных платежей на четыре месяца получили более 600 предпринимателей на общую сумму около 470 млн рублей. Еще более 10 тыс. арендаторов могут также обратиться в мэрию и получить поддержку почти на 5 млрд рублей, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Арендаторы городского имущества, которые приостановили свою деятельность из-за временных ограничений, вызванных пандемией, могут быть освобождены от арендных платежей с марта по июнь включительно. Поддержку уже получили более 600 организаций. Всего сэкономить на аренде городской недвижимости смогут около 11 тыс. московских компаний, работающих в сфере культуры, общепита, туризма, торговли, гостиничного бизнеса, бытовых услуг, частной медицины и развлечений", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Подать заявление на отмену платежей при аренде городского имущества действующий бизнес может до конца года. Арендные каникулы распространяются на четыре месяца, даже если организация возобновила свою работу до 30 июня. Как сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся на портале, свою поддержку в полном объеме еще не исчерпали застройщики, которые могут оформить отсрочку платежей по аренде городской земли за второй квартал. "Большая часть девелоперов - 336 компаний - уже получили отсрочку арендных платежей на общую сумму около 5,2 млрд рублей. Реализовать свое право могут еще 60 застройщиков, объем поддержки которых составит более 1,7 млрд рублей", - уточнил он.

Чтобы воспользоваться правом на отмену или отсрочку платежей по аренде городской недвижимости, необходимо направить в Департамент городского имущества обращение в свободной форме с указанием номера договора аренды или финансово-лицевого счета. Обращения принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru, также их можно отправить почтой в департамент городского имущества.