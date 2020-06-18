Объем доходов бюджета Карачаево-Черкесии увеличен на 770 млн рублей в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 18 июня. /ТАСС/. Бюджет Карачаево-Черкесии уточнен более чем на 770 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2020 году, сообщил в четверг ТАСС министр финансов республики Мурат Суюнчев.

"В связи с неисполнением бюджетных назначений по налогу на прибыль организаций и предоставлением дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2020 год предлагается уменьшить плановые назначения по налогу на прибыль организаций на 41 111,4 тыс. рублей. В целом, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2020 год увеличен на 773 988,1 тыс. рублей", - сказал он.

Часть безвозмездных поступлений будет направлена на обеспечение оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, на осуществление стимулирующих выплат медработникам, также на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких. Средства также направят на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Увеличатся расходы ряда министерств, в том числе министерства здравоохранения, министерства науки и образования, министерства строительства и ЖКХ, министерства труда и социального развития и министерства экономического развития региона.

Суюнчев отметил, что после внесения корректировок объем налоговых и неналоговых доходов республики составит 6,4 млрд рублей, общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год составит 28,5 млрд рублей, расходы - 28,6 млрд рублей.

Проект республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, как и в предыдущие годы, имеет ярко выраженную социальную направленность. Объем расходов по социально ориентированным отраслям в общем объеме расходов в проекте республиканского бюджета КЧР на 2020-2022 годы составляет более 66%.