Большинство аптек в регионах России готовы работать с маркированными лекарствами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Большинство регионов России обеспечили готовность аптечных организаций к работе с маркированными лекарствами, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

"В 93% субъектов РФ к системе маркировки лекарств подключены более 70% аптек. <...>. Согласно данным на 11 июня, в системе мониторинга движения лекарственных препаратов было зарегистрировано 100% аптечных организаций из Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Татарстан, Ульяновской области, Новгородской области, Ненецкого автономного округа. Вплотную к полному охвату регистрацией в системе маркировки приблизились аптечные организации из Забайкальского края (99%), Сахалинской области (97%), Республики Удмуртия (99%), Республики Марий Эл (97%), Республики Тыва (98%), Брянской области (96%), Севастополя (97%) и Астраханской области (97%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, более 90% аптек готовы к работе с маркированными лекарствами в Калмыкии и Мордовии, а также Волгоградской, Ростовской, Кировской и Оренбургской областях.

В России, согласно постановлению правительства, обязательная маркировка всех лекарственных препаратов начинается 1 июля 2020 года. С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий.