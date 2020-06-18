Спрос на услуги туроператоров в России может восстановиться в 2021 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Платежеспособный спрос россиян на услуги туроператоров может вернуться к докризисным показателям только в 2021 году. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью телеканалу РБК.

"Конечно, если говорить о платежеспособности, очень многие потеряли работу. И сейчас все-таки отдых - это не предмет первой необходимости. Мы оцениваем, что отложенный спрос вернется только в 2021 году" - сказал он.

Вице-президент АТОР добавил, что если 50% туристов в сравнении с показателями 2019 года воспользуются услугами туроператоров в 2020 году, то это будет "однозначно пока лучший результат этого года".

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что спрос на туры в России в июне 2020 года из-за пандемии коронавируса сократился в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.