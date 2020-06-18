Минпромторг намерен создать программу для поддержки производства автокомпонентов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ намерен создать отдельную программу господдержки для производителей автокомпонентов, которая будет стимулировать локализацию производства и экспорт. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак на онлайн-конференции "Сбер Про".

"Мы нацелены на то, чтобы создать отдельную программу, отдельные меры поддержки (для производителей автокомпонентов - прим. ТАСС), которые позволят дополнительно стимулировать как производство, так и экспорт различных автокомпонентов, потому что основная добавленная стоимость в производстве автомобиля находится в производстве автокомпонентов", - отметил он.