{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпромторг намерен создать программу для поддержки производства автокомпонентов

Программа призвана стимулировать локализацию производства и экспорт

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ намерен создать отдельную программу господдержки для производителей автокомпонентов, которая будет стимулировать локализацию производства и экспорт. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак на онлайн-конференции "Сбер Про".

"Мы нацелены на то, чтобы создать отдельную программу, отдельные меры поддержки (для производителей автокомпонентов - прим. ТАСС), которые позволят дополнительно стимулировать как производство, так и экспорт различных автокомпонентов, потому что основная добавленная стоимость в производстве автомобиля находится в производстве автокомпонентов", - отметил он.

Теги
Россия
В России стартуют продажи Xiaomi Mi Band 4 с бесконтактной оплатой по NFC
Россия стала первой страной в мире, где запущена уникальная версия устройства с полноценной платежной функцией
Читать полностью