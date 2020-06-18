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Пандемия коронавируса нового типа
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РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов

Обслуживание пассажиров осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности, подчеркнули в компании

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пассажиры поездов дальнего следования, включая скоростные поезда "Сапсан", снова могут посещать вагоны-рестораны, говорится в сообщении РЖД.

Компания приняла решение возобновить работу вагонов-ресторанов и вагонов-бистро в связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России на фоне пандемии. Обслуживание пассажиров осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности, заверили в компании.

Желающие могут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде, для этого достаточно обратиться к проводнику своего вагона.

Ранее вагоны-рестораны были временно закрыты для посещения. В поездах, где они продолжили курсировать, пассажиры могли только заказать еду из вагона-ресторана с доставкой в вагон.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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