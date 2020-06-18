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Сбербанк участвует в обсуждении концепции фонда незаконченных нефтяных скважин

Накануне глава Минэнерго Александр Новак в интервью агентству Bloomberg сообщал, что объем инвестиций в нефтесервис России может составить около 400 млрд рублей за два года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сбербанк участвует в обсуждении концепции фонда незаконченных скважин и считает данную инициативу значимым шагом для поддержки нефтегазовой отрасли, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Мы активно сотрудничаем с Министерством энергетики в рамках целого ряда инициатив по поддержке отрасли и считаем важным оказывать содействие нефтесервисному сегменту в текущей непростой ситуации. Мы участвуем в обсуждении концепции фонда незаконченных скважин и считаем предлагаемую инициативу значимым шагом для поддержки нефтегазовой отрасли, позволяющей сохранить необходимую экспертизу и компетенции в период снижения спроса", - отметил он.

Накануне глава Минэнерго России Александр Новак в интервью агентству Bloomberg сообщал, что объем инвестиций в нефтесервис России может составить около 400 млрд рублей за два года благодаря созданию дополнительных возможностей кредитования нефтекомпаний. По его словам, речь идет о создании дополнительных возможностей для кредитования российских нефтяных компаний, которые бы направили эти ресурсы на дополнительный заказ и формирование фонда незаконченных скважин.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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