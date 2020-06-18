В СФ разъяснили суть законопроекта о приватизации земель нацпарков

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Законопроект о возможности приватизации земель национальных парков дает возможность россиянам, проживающим в границах особо охраняемых природных территорий, распоряжаться своим имуществом, но не означает начало массовой застройки. Об этом ТАСС заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, один из авторов инициативы Алексей Майоров.

"У нас сейчас очень жесткие ограничения налагаются на жителей особо охраняемых природных территорий, нацпарков. Мы хотим частично облегчить им жизнь. К примеру, вы, проживая на территории национального парка, имеете дом с землей, вдруг вы захотели его продать, но вы не можете. В особо охраняемых природных территориях нельзя этого делать", - пояснил Майоров.

При этом он подчеркнул, что это касается только тех земель, которые находятся в хозяйственном обороте, то есть уже задействованы для строительства. "Мы не будем брать нетронутую природу и вводить ее в хозяйственный оборот, начинать вести активные стройки. Мы должны успокоить людей и пояснить, что природу мы по-прежнему будем беречь. Масштабные стройки на особо охраняемых территориях не начнутся", - заверил сенатор.

Глава комитета СФ добавил, что к сенаторам по этому вопросу регулярно обращаются жители особо охраняемых природных территорий.

Группа сенаторов и депутатов, включая вице-спикеров Совета Федерации Юрия Воробьева и Андрея Турчака, а также лидера фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, внесли в среду в Госдуму законопроект о возможности приватизации земель национальных парков. Положениями законопроекта предлагается "не изымать из оборота и разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, если в отношении указанных участков не могут быть установлены иные изъятия и ограничения, установленные земельным законодательством и не связанные с вхождением указанных земельных участков в состав земель особо охраняемых природных территорий, в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность".

Кроме того, после передачи земельных участков в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность данные земельные участки, расположенные в населенных пунктах, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством.