Пекин с 19 июня приостанавливает все межрегиональные пассажирские перевозки

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Власти Пекина с пятницы временно приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами КНР из-за вспышки коронавируса в китайской столице.

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Об этом в четверг на пресс-конференции заявил заместитель председателя комитета по транспорту правительства города Жун Цзюнь.

"С 19 июня все межрегиональные пассажирские перевозки прекращаются", - сказал он.

Как пояснил Жун Цзюнь, на фоне вспышки коронавируса и введения властями города второго уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения "пассажирские потоки значительно сократились". Он также отметил, что пассажиры смогут получить возврат денежных средств за приобретенные билеты.