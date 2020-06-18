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Пандемия коронавируса нового типа
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Пекин с 19 июня приостанавливает все межрегиональные пассажирские перевозки

Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Власти Пекина с пятницы временно приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами КНР из-за вспышки коронавируса в китайской столице.

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Об этом в четверг на пресс-конференции заявил заместитель председателя комитета по транспорту правительства города Жун Цзюнь.

"С 19 июня все межрегиональные пассажирские перевозки прекращаются", - сказал он.

Как пояснил Жун Цзюнь, на фоне вспышки коронавируса и введения властями города второго уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения "пассажирские потоки значительно сократились". Он также отметил, что пассажиры смогут получить возврат денежных средств за приобретенные билеты.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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