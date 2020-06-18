В ОКБ заявили, что средняя сумма автокредита снизилась более чем на 100 тыс. рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Средняя сумма автокредита снизилась более чем на 100 тыс. рублей за апрель - май 2020 года, до 770 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Снижение средней суммы автокредита за последние два месяца обусловлено несколькими факторами, считают в бюро. Во-первых, из-за ужесточения банками кредитной политики доля кредитов с минимальным первоначальным взносом сократилась, а доля кредитов с большим первоначальным взносом выросла, а значит заемщики стали брать кредиты на меньшие суммы. Во-вторых, в периоды нестабильности граждане начинают подходить к потреблению более рационально и приобретать автомобиль с меньшим объемом привлеченного кредитного финансирования. Наконец, самые дорогие автомобили приобретаются в Москве и Санкт-Петербурге - в этих городах действовали наиболее жесткие карантинные меры, которые привели к частичной недоступности автосалонов.

Также в пресс-службе отметили, что банки выдали в мае около 29 тыс. автокредитов на сумму более 22 млрд рублей, что вдвое превышает данные апреля - первого месяца карантинных мер. При этом по сравнению с маем прошлого года количество кредитов снизилось примерно в 2 раза

"Рост автокредитования связан с ослаблением карантинных мер в большинстве регионов, в том числе, граничащих с Москвой, что привело к повышению доступности автосалонов. Отчасти он связан с реализацией отложенного спроса - сделки смогли совершить в том числе те заемщики, которые не смогли купить автомобиль в апреле", - цитирует пресс-служба слова генерального директора бюро кредитных историй Артура Александровича.

В ОКБ ожидают роста количества автокредитов в июне в связи с открытием в этом месяце автосалонов в Москве и окончательной реализацией отложенного спроса.