ВЭБ выдал банкам поручительства на 260 млрд рублей для кредитов на поддержку занятости

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" предоставила 17 российским банкам поручительства на сумму около 260 млрд рублей в рамках программы кредитования под 2% для поддержания занятости населения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

"Всего ВЭБ.РФ предоставил поручительства в пользу 17 коммерческих банков, большинство из которых - региональные, на общую сумму порядка 260 млрд рублей. Участие в программе партнеров из Калининградской, Ростовской, Пензенской, Челябинской, Вологодской областей, Удмуртии, Татарстана, Алтайского и Красноярского краев расширяет географию использования мер государственной поддержки", - отмечается в сообщении.

Всего в рамках программы поддержания занятости населения банки-партнеры ВЭБ.РФ предоставили более 43,9 тыс. льготных кредитов по ставке 2% на общую сумму 111,48 млрд рублей. 85% от суммы кредита с учетом капитализированных процентов обеспечиваются поручительством ВЭБ.РФ, уточнили в госкорпорации.

Программа заработала с 1 июня этого года. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Кредит выдается в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Ставка составляет 2%, остальное субсидирует государство. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны. Если 80% - спишут половину.