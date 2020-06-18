На президентские выплаты медикам выделят еще более 1 млрд рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство России выделит на президентские выплаты работающим с пациентами с коронавирусом медикам еще один миллиард рублей. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

"Правительство направляет дополнительные средства на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом. Сегодня выделим еще более 1 млрд рублей", - заявил глава кабмина.

Он напомнил, что на выплаты работникам федеральных медорганизаций кабмин в середине апреля направил субсидию на сумму свыше 3,9 млрд рублей. Общая сумма субсидий, по словам Мишустина, превысит 5 млрд 22 млн рублей.

Глава кабмина на заседании также сообщил о распределении 75 регионам трансфертов, которые предназначены для возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам сельхозтоваропроизводителям. "Общая сумма таких трансфертов - более 27 млрд рублей", - добавил Мишустин.

Также правительство выделит 4,5 млрд рублей на поддержку производителей сельскохозяйственной техники и субсидирование лизинга.

"Президент [президент России Владимир Путин] поручил оказать дополнительную поддержку производителям российской техники и оборудования, сегодня правительство направит на эти цели в общей сложности 4,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.

Он уточнил, что 2 млрд рублей из этой суммы "пойдут на субсидии производителям сельскохозяйственной техники, чтобы они могли предоставлять скидку аграриям на свою продукцию", что "позволит в текущем году дополнительно реализовать на льготных условиях не менее 3600 единиц сельхозтехники". "Еще один миллиард рублей - это средства на субсидирование льготного лизинга специализированной техники и оборудования", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что "на субсидии для предоставления скидок производителям специализированной техники или оборудования предусмотрено 1,5 миллиардов рублей". "За счет этого будем реализовано более девяти тысяч единиц оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья", - указал Мишустин.

По его мнению, "в целом такая серьезная дополнительная поддержка позволит загрузить предприятия, увеличить объем выпуска отечественной техники и сделать ее более доступной для российских аграриев".