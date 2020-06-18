Первый арктический форум соцработников в Якутии перенесли на 2021 год

ЯКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Первый арктический форум социальных работников "Арктика - территория добра и заботы", который был запланирован в Якутске на 25 июня, переносится на июнь 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

"Мероприятие перенесено из-за ситуации с пандемией коронавируса на июнь 2021 года. Это важное мероприятие, на котором мы совместно с коллегами планировали выработать подходы по социальной защите жителей Арктики, ознакомиться с наработками коллег из северных регионов. Мероприятие должно было пройти при поддержке Общественной палаты РФ, чтобы донести методику и опыт, наработанный в регионах Крайнего Севера, по социальной поддержке населения", - сказали в ведомстве.

В качестве участников должны были быть приглашены представители социальных служб Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, Красноярского края и других регионов России.

Предполагалось, что состоится обсуждение по повышению продолжительности жизни, повышению рождаемости и социальной защищенности семей с детьми, борьбе с бедностью, также планировалось затронуть тему особенностей социальной работы с коренными малочисленными народами Севера.