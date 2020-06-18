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Фармкомпания "Сервье" протестировала полный цикл системы маркировки в Москве

Первая партия маркированных лекарств уже отгружена со склада одному из партнеров-дистрибьюторов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Международная фармацевтическая компания "Сервье" объявила об успешном тестировании полного цикла системы маркировки на заводе в Москве. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"Первая партия маркированных лекарственных препаратов была успешно отгружена со склада оптовой торговли одному из партнеров-дистрибьюторов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на каждом этапе, включая приемку дистрибьютором, данные о лекарственных препаратах успешно передавались в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). "Это важный завершающий шаг подготовки нашего локального производства к внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Мы планомерно работаем, чтобы завершить тестирование всех процессов к целевой дате 1 июля 2020 года, и в ближайшее время мы рассчитываем начать коммерческие поставки", — цитирует пресс-служба гендиректора завода "Сервье РУС" Кристофа Влодарчика.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно постановлению правительства, обязательная маркировка начнется с 1 июля текущего года.

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