Один из комплексов аэропорта Пулково выставят на торги в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Торги по продаже одного из активов аэропорта Пулково - административно-складского комплекса - пройдут 30 июля в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД, организатор торгов).

"РАД 30 июля проведет торги по продаже одного из активов аэропорта Пулково - административно-складского комплекса, расположенного непосредственно на прилегающей к аэропорту территории. Продажа осуществляется по поручению АО "Аэропорт "Пулково", - говорится в сообщении.

В составе объекта продажи административное здание (площадь 378 кв. м.), складское здание с гаражом и оборудованием станции техобслуживания, (146 кв. м.), здание дизельной площадью (13 кв. м.). Комплекс расположен на участке площадью немногим более 4 тыс. кв. м., договор аренды земельного участка - до 2059 года. Начальная цена - 20,5 млн рублей.

"Учитывая высокий транспортный, грузовой и легковой трафик, в данной локации может быть хорошо востребован любой бизнес, связанный с обслуживанием транспортного потока. Исходя из имеющихся мощностей - наличия административного и складского зданий, а также оборудования для СТО - речь может идти об обслуживании автомобилей и складе-магазине автозапчастей", - отметила руководитель департамента продаж Российского аукционного дома Юлия Акимова.

Пулково - международный аэропорт Санкт-Петербурга. Пассажиропоток авиаузла по итогам 2019 года составил рекордные 19,6 млн человек, что на 8,1% больше результата за 2018 год. Аэропортом управляет консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы". В его состав входят компании "ВТБ Капитал", "Фрапорт АГ" и Суверенный фонд Катара.