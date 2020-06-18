Господдержка автопрома в кризис в 2020 году составила более 45 млрд рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 45 млрд рублей выделено в 2020 году на поддержку российского автопрома в период кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса и падением цен на нефть. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак на онлайн-конференции "Сбер Про".

"В результате мирового экономического кризиса, который вызван пандемией и падением цен на нефть, на всех автомобильных рынках спрос на автомобили существенно снизился. Российский рынок тоже находится в этом общем негативном тренде, - отметил Пак. - На автопром (на меры поддержки спроса - прим. ТАСС) в этом году выделено более 45 млрд рублей".

Так, на программы льготного автокредитования выделено в общей сложности 17 млрд рублей, льготного автолизинга - 8 млрд рублей, на новую программу Минпромторга "Доступная аренда" - 2,5 млрд рублей. Субсидии производителям газомоторной техники составили 3,3 млрд, на опережающие госзакупки автомобилей направлено 4,5 млрд, а на закупки "скорых" и реанимобилей - 10,2 млрд рублей.

При этом Пак заметил, что более 90% попавших в программу поддержки авто не были бы проданы без льготных условий. "Большинство автомобилей, которые поддержаны по мерам государственной поддержки, абсолютное большинство, я думаю, больше 80-90%, не были бы проданы и соответственно произведены в том случае, если бы по ним не были бы оказаны меры государственной поддержки", - подчеркнул он.