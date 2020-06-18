Опрос: более трети россиян, планирующих взять отпуск, прибегнут к заемным средствам

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. 37% россиян, планирующих взять отпуск в текущем году, намерены прибегнуть к заемным средствам. Такие данные показал опрос компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющийся в распоряжении ТАСС.

"О том, что на отпуск им хватит собственных финансовых ресурсов, заявили 63% респондентов, остальные 37% намерены прибегнуть к заемным средствам - одолжить деньги у знакомых, воспользоваться кредиткой или услугами микрофинансовых компаний", - говорится в материале.

Опрос показал, что всего 36% россиян планируют взять отпуск этим летом, еще 42% намерены отдохнуть осенью или зимой, остальные заявили о том, что в этом году отпуск для них маловероятен. При этом практически все респонденты (82%), планирующие взять отпуск, заняты в отраслях, чья деятельность не приостанавливалась в связи с коронавирусом, среди них госслужащие, работники финансовой сферы, IT-компаний, продовольственной розницы и другие.

Из тех, кто планирует отправиться в отпуск, 57% проведут его в городе, 35% поедут на дачу или будут жить на природе в походных условиях, 6% хотят отправиться тур по российским городам и только 2% планируют зарубежные поездки.

В свою очередь среди тех, кто не собирается в отпуск в текущем году, 62% в качестве причины такого решения указали недостаток средств, 25% опасаются коронавируса, 10% не видят для себя необходимости в отдыхе.

Опрос проводился среди 3100 респондентов возрастом 20-60 лет из всех регионов страны.