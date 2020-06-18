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Песков: обновленный план восстановления экономики представят Путину в установленные сроки

Как указал пресс-секретарь главы государства, президенту потребуется время на ознакомление с этим планом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Обновленный общенациональный план восстановления экономики будет представлен президенту РФ Владимиру Путину в установленные сроки, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В поручении президента срок стоит 19 июня, если я не ошибаюсь. Доработанный план будет представлен в установленные сроки, и потом президенту потребуется какое-то время на ознакомление с этим планом", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, планируется ли публичная встреча Путина и премьер-министра Михаила Мишустина для обсуждения этого обновленного документа, представитель Кремля отметил, что план для начала нужно будет изучить, "а потом уже будет принято решение, как дальше действовать".

Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. Президент предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие недели, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации. Позже Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать документ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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