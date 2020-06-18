Губернатор Петербурга рассчитывает вернуть прошлогодние темпы роста экономики в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает достижимым возвращение позитивных показателей роста экономики города уже в 2021 году. Об этом он сообщил в четверг на совместном заседании президиумов Общественной организации и Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга".

"Наша общая задача - восстановить активность Санкт-Петербурга, его экономику. Мы с вами очень хорошо поработали в 2019 году, и город хорошо "заработал". Если бы теми темпами мы дальше развивались, то тот триллион, о котором мы говорили, и вы меня поддержали, был вполне реален. Мы от этих планов не отходим и продолжаем дальше работать. Я думаю, что в 2021 году мы сможем восстановить нашу экономику в параметрах 2019 года, потому что тот год был успешным", - сказал Беглов.

В 2019 году он назвал достижимой задачей увеличить доходы города в перспективе ближайших лет до 1 трлн рублей (в 2019 году доходная часть бюджета Санкт-Петербурга составила почти 640 млрд рублей).

В 2020 году в связи с ограничениями и дополнительными расходами, связанными с пандемией, доходная часть бюджета Санкт-Петербурга с апреля снизилась более чем на 30 млрд рублей, при этом расходы бюджета значительно выросли за счет принятых городом комплексных мер по мобилизации системы здравоохранения, поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики и социальной поддержке горожан. В сложившихся условиях правительство города провело антикризисную корректировку бюджета на 2020 год. Прогноз по доходам снижен на 101,2 млрд рублей, дефицит бюджета увеличен более чем в два раза - до 111,1 млрд рублей.