Число рейсов Utair в сутки выросло до 100

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair, несмотря на пандемию коронавируса, фиксирует восстановление спроса на авиаперевозки, количество рейсов в сутки достигло 100. Об этом сообщил президент "Utair - пассажирские авиалинии" Павел Пермяков в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы в компании Utair фиксируем позитивные тренды на восстановление спроса на авиаперевозки. За счет наших гипернизких тарифов нам уже удалось нарастить программу более чем до 100 рейсов в день, и дальше это число продолжает расти", - сообщил Пермяков.

Сколько было суточных рейсов ранее, он не сообщил.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.