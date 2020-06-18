Стоимость бензина Аи-95 на бирже установила новый рекорд

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг обновила свой исторический максимум и достигла 57,31 тыс. рублей за тонну. Это на 1% выше, чем днем ранее, следует из данных торгов.

Цена Аи-95 в Европейской части России выросла до 57,83 тыс. рублей за тонну (+1% к рекордным показателям 17 июня этого года). В частности, в Москве стоимость топлива данной марки возросла до 59,5 тыс. рублей за тонну (+1,45% к предыдущему рекорду), в Санкт-Петербурге - до 60,5 тыс. рублей за тонну (+0,8%).

За последние три дня стоимость этой марки бензина уже в третий раз побила рекорд конца мая 2018 года. Тогда цена 95-го бензина поднималась до 56,08 тыс. рублей за тонну.