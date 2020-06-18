АСИ создало бесплатные сервисы по работе с инновациями для крупного бизнеса

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало бесплатные сервисы по формированию эффективной системы управления инновациями в крупных компаниях, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе агентства.

"В их основе лежит методика по работе с инновациями - модель повышения инновационной открытости крупных компаний, разработанная в 2019 году АСИ совместно с фондом "Сколково", РВК, Сбербанком и VEB Ventures. Это основанное на лучших российских и международных практиках руководство о том, как построить эффективную систему управления инновациями в компании", - сказали в пресс-службе.

Среди сервисов - онлайн-курс по работе с инновациями, диагностика текущего уровня инновационной зрелости компании, интерактивная книга "Модель повышения инновационной открытости крупных компаний". Онлайн-курс состоит из четырех ключевых разделов: стратегия работы с инновациями, операционная модель, мотивация участников инновационной деятельности и корпоративная культура.

"Когда мы только начинали работу по повышению инновационной открытости крупных компаний, мы понимали, что такие изменения на корпоративном уровне - сложный и длительный процесс. Именно поэтому мы разработали обучающий курс, включающий инфографику, интерактивные задания и видеоинтервью с экспертами из крупных компаний. Надеюсь, новые сервисы помогут компаниям повысить уровень своей инновационной зрелости и станут еще одним шагом на пути к внедрению новых технологий", - отметил директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян, слова которого приводит пресс-служба.

По данным АСИ, изучив курс, сотрудники компании "получат полноценный инструментарий для того, чтобы повысить уровень инновационной зрелости компании, подобрать оптимальный подход к выстраиванию внутренних процессов по управлению инновациями, а также к запуску инновационных проектов и взаимодействию с внешними партнерами".

По словам генерального директора VEB Ventures Олега Теплова, публичные сервисы ускорят процесс инновационного развития корпораций и помогут повысить конкурентоспособность российских продуктов.

О модели

Модель повышения инновационной открытости крупных компаний - базовый инструмент, созданный в рамках реализации инициативы "100 лидеров развития технологий". С помощью разработанных инструментов и сервисов АСИ совместно с партнерами помогает технологическим предпринимателям строить взаимодействие с крупным бизнесом, содействует корпорациям в поиске актуальных технологий и решений, формирует лучшие практики по работе с инновациями для менеджмента компаний.