Источник: гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин покинет должность до 20 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Гендиректор ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) Юрий Грудинин до 20 июня будет освобожден от занимаемой должности. Об этом ТАСС в четверг сообщили два источника в авиастроительной отрасли.

"Планируется досрочно прекратить полномочия нынешнего главы "Ильюшина". 19 июня должно стать последним рабочим днем Грудинина в этой должности", - сказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС в авиапроме назвал преемника Грудинина. "Гендиректором "Ильюшина" на срок по 19 июня 2023 года включительно планируется избрать Сергея Яркового", - сказал собеседник агентства. Согласно информации на сайте ОАК, Сергей Ярковой является первым заместителем генерального директора корпорации, членом ее правления.