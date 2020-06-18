Еще около 200 тыс. человек вернулись на работу в Москве на этой неделе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. После очередного этапа снятия мер ограничения в Москве на работу вернулись около 200 тыс. сотрудников кафе, музеев и других организаций. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На этой неделе к работе вернулось еще около 200 тыс. человек - это сотрудники ресторанов, которые начали работу на летних верандах, предприятиях, работающих в сфере недвижимости, лизинга, права, бухгалтерского учета, исследований и рекламы, в музеях, выставочных залах", - сказал Ефимов.

Он напомнил, что также в полном объеме заработали стоматологические клиники. Постепенно возвращаются к приему посетителей зоопарки, спортивные объекты.

По словам заммэра, город достаточно быстро возвращается к активной экономической жизни - деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню. А среднесуточный оборот предприятий уже превысил показатели последней рабочей недели марта.

"По нашим оценкам, в режиме удаленной работы остается более миллиона москвичей, и порядка 200 тыс. все еще находятся в режиме вынужденной приостановки деятельности", - добавил Ефимов.